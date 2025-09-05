MAGAZİN

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği tek celsede bitti! Nafakası merak ediliyor! Dudak uçuklatan rakam...

Yasemin Özilhan ile 2011 yılında nikah masasına oturduğu eşi İzzet Özilhan 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Özilhan, resmi olarak biten evliliğin ardından yazılı bir açıklama yayınladı ve 'ihanet yok' dedi. Açıklamanın ardından Yasemin Özilhan'ın nafakası merak edildi...

Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene ve iş insanı İzzet Özilhan, 2011'de nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Ergene, 2012'de Emine'yi 2013'te Ela'yı kucağına aldı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, kısa süre önce ayrılık iddialarıyla gündem oldu. Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan ünlü çiftten üzen haber geldi.

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan, 14 yıllık evliliklerini, görülen tek celselik dava ile sonlandırdı. Ayrılık sonrası ilk açıklama Yasemin Özilhan'dan geldi. Sürecin tamamen anlaşmalı olarak gerçekleştiğini ifade eden ünlü isim, haklarındaki ihanet iddialarını da net bir şekilde yalanladı.

İşte Yasemin Özilhan'ın o açıklaması:

"14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir.

Son günlerde basında yer alan "ihanet" ve "aldatma" içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim.

İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz."

Yasemin Özilhan'ın boşanma protokolü ve nafaka detayı ise merak edildi. Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu Gel Konuşalım programında Özilhan'ın nafakası hakkındaki iddialar gündeme getirildi.

'AYDA 3 MİLYON TL' İDDİASI...

Erken; 'Özilhan'ın ayda 3 milyon TL ve süper lüks ev nafaka olarak anlaştığı söyleniyor. Bence gerçek değil. Bu para yazılır çizilir her zaman böyledir.' ifadelerini kullandı.

