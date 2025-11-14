Yasemin Yürük kahve içerken telefonunu düşürdü! Hemen suya atladı

Bir dönem Hepsi üyelerinden olan Yasemin Yürük talihsiz bir olay yaşadı. Kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yasemin Yürük önceki gün arkadaşı ile sahilde kahve içerken telefonunu denize düşürdü.

Daha sonra telefonunu almak için denize giren Yürük, o anlarda arkadaşının kendisini çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

Yürük, "İstanbul'a dönüş öncesi sahilde kahve keyfi yapalım derken telefonumu denize düşürdüm. Arkadaşımın yedek telefonunu aldım. Şifrelerimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yasemin Yürük geçtiğimiz günlerde aşk hayatıyla gündeme geldi. Yürük, , eski Fransız futbolcu ve Beşiktaş’ın efsanevi ismi Pascal Nouma ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla konuşuldu.