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Yasemin Yürük "Yumurtalarımı dondurdum" diyerek yaşadıklarını anlattı: Karnım büyüdü, göğüslerim dikleşti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.02.2025 13:52
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Yasemin Yürük, verdiği bir röportajla dikkat çekti. Hepsi grubuyla tanınan Yasemin Yürük, yumurtalarını dondurduğunu bir dergideki yazısında detaylı bir şekilde anlattı.

Yasemin Yürük "Yumurtalarımı dondurdum" diyerek yaşadıklarını anlattı: Karnım büyüdü, göğüslerim dikleşti

Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük, Cosmopolitanmag için bir yazı kaleme alarak verdiği bir kararı ve yaşadıklarını anlattı. Yasemin Yürük yumurtalıklarını dondurdu.

"Her şeyin doğru vakti olduğuna inananlardanım. İşte tam da bu yüzden, yumurtalarımı dondurma kararı aldım. Çünkü gelecekte bir gün bu seçeneğe sahip olmak isteyebilirdim ve işlerimi şansa bırakmak bana göre değildi." diyen Yasemin Yörük yazısında şunları söyledi:

"KENDİ KENDİME İĞNE YAPTIM"

"12-13 gün boyunca her akşam saat 19:00’da kendi kendime iğne yaptım. Lakin kişiye göre kullanılması gereken iğne sayısı değişiklik gösterebiliyor. İlk başta biraz “Gerçekten kendime iğne yapacak mıyım?” diye düşündüm ama sonra o kadar basit geldi ki, sanki her gün diş fırçalamak gibi bir rutin haline geldi. Hatta iğne saatlerinde dışarda yapmak durumunda kaldığımda ilaçlarımı çantamda serin kalacak şekilde taşıdım, saati gelince uyguladım."

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"KARNIM BÜYÜDÜ"

İğnelerin 2. haftası fiziksel değişim yaşamaya başladığını söyleyen Yürük "Göğüslerim şişti, çok da güzel oldular açıkcası. Vücudumda ödem oluştu ve karnım büyüdü. Son hafta cidden aynaya baktığımda kendimi biraz tanıyamadım. Hatta biraz o görüntüyü sevmiştim. Hamile olduğum zaman çok tatlı görüneceğim 1.55 boyumla" dedi.

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Sürecin sonunda hormonların normale döndüğünü de söyleyen ünlü isim başarılı bir operasyon geçirdiği söyleyerek kadınlara cesaret verdi ve "'İyi ki yapmışım!' diyorum. Gelecekte bir gün çocuk sahibi olmak istersem, bunu yapabilme şansına sahibim" ifadelerini kullandı.

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