Yasmin Erbil imaj tazeledi! Son haliyle tam not aldı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti. İmaj değişikliğine giden Yasmin Erbil saçlarını pembeye boyattı.

Erbil, “Bir insan evde hasta yatıyor diye saçını pembe yapar mı? Sıkıntıdan saçımı pembe yaptım” diyerek takipçilerine seslendi.

YORUM YAĞDI

Yasmin Erbil'in yeni imajı takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme; 'saçlarına bayıldım', 'harika görünüyor', 'pembe çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.