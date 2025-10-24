MAGAZİN

Yasmin Erbil imaj tazeledi! Son haliyle tam not aldı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü isim bu defa yaptığı imaj değişikliğini gösterdi. Yasmin Erbil'in yeni görüntüsü takipçilerinden tam not aldı.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti. İmaj değişikliğine giden Yasmin Erbil saçlarını pembeye boyattı.

Erbil, “Bir insan evde hasta yatıyor diye saçını pembe yapar mı? Sıkıntıdan saçımı pembe yaptım” diyerek takipçilerine seslendi.

YORUM YAĞDI

Yasmin Erbil'in yeni imajı takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme; 'saçlarına bayıldım', 'harika görünüyor', 'pembe çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

