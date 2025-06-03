Yatak sırlarını ifşa etmişti! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan canlı yayında karşı karşıya geldiler

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile defalarca ayrılıp barıştı. Erbil ile Ceylan'ın bu nedenle 'toksik ilişki' olarak tanımlanan birliktelikleri geçtiğimiz ay bir kez daha sonlandı.

Ayrılığın ardından Gülseren Ceylan katıldığı bir programda cinsel hayatlarını açık açık anlatmış ve 'Çocuk yapmayı çok istiyorduk ve asla korunmadık' demişti.

Mehmet Ali Erbil katıldığı bir programda eski sevgilisine dair açıklamalarda bulundu. Sunucunun "Gülseren'le hâlâ görüşüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Erbil, "Gülseren'le görüşmeler var her zaman. Dostuz, 2 yılımı verdim" dedi."

Geçmişte karşılıklı sert açıklamalarıyla gündeme gelen ikili arasındaki buzların nasıl eridiğini de anlatan Erbil, "Söyledikleri yalan yanlış şeyler, çoğu hırsa kapıldı. Sonra saldırmazlık anlaşması imzaladık, mahkeme kararıyla anlaştık" sözleriyle barış sürecini anlattı. Hakkındaki şiddet iddialarına da sert çıkan Erbil, "Asla, ben dört eşime bir tokat bile atmadım. Kala kala Gülseren'e mi kaldım?" diyerek kendisini savundu.

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Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarının ardından programa telefonla bağlanan Gülseren Ceylan da aralarındaki ilişkiye dair konuştu. Barışmalarının sevgili olmak anlamına gelmediğini belirten Ceylan, "Sadece birbirimizi kırmamak adına barıştık. Normal arkadaşlığımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. Geçmişte yaptığı sert açıklamalarla ilgili pişmanlık duyduğunu belirten Ceylan, "Biz büyük bir aşk yaşadığımız için birbirimizin yüzüne bakıyoruz çünkü içimizi biliyoruz. O anki üzüntüyle benim yaptığım şeylerdi. Aşkta böyle şeyler olmaması gerekiyor ama var" dedi. İlişkilerinin neden sona erdiği sorusuna ise, "Hep açıklama yapmak zorunda kalıyordum. İlişkimiz 3. kişiler yüzünden bitti ama kadınlar değil, insanlar" şeklinde yanıt verdi.