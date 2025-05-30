MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptü! O anlar sosyal medyada gündem oldu

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışına katıldı. Törende sanatçı Yavuz Bingöl’ün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öpmesi dikkat çekerken, söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'da Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. açılışına katıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dahil diğer kulüp başkanlarının da hazır bulunduğu açılışta dikkat çeken anlar yaşandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ELİNİ ÖPTÜ

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü.

fdgsg

O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

'SON NEFESİME KADAR YANINDA OLACAĞIM'

Yavuz Bingöl 2016 yılında bir gazeteye verdiği söyleşide şunları söylemişti:

  • Erdoğan'la olan yakınlığım bazılarının ağrına gitti. Erdoğan'ı sevmek suç mu? Ben kendisinin duruşunu seviyorum.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yavuz Bingöl'den Devlet Bahçeli'ye övgü dolu sözler! 'Büyük oyun bozuldu' Yavuz Bingöl'den Devlet Bahçeli'ye övgü dolu sözler! 'Büyük oyun bozuldu'
  • Erdoğan, herkesin saldırdığı bir dönemde bize sahip çıktı. Sayın Cumhurbaşkanına, Ahmet Yesevi müzikalinden bahsettiğimde, hemen hayata geçirmemizi, kendisinin de gereken desteği vereceğini ifade etti. Yabancılarla birlikte Mevlana'nın da etkilendiği Ahmet Yesevi'yi tanıtmak için uluslararası bir müzikal hazırlıyoruz.
Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TV8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu'na yeni görev! TV8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu'na yeni görev!
Davet tarzı olay oldu! Bakan bir daha baktıDavet tarzı olay oldu! Bakan bir daha baktı

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Yavuz Bingöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emlak sektöründe yeni düzenleme!

Emlak sektöründe yeni düzenleme!

Sahnede neye uğradığını şaşırdı! O anlar çok korkuttu

Sahnede neye uğradığını şaşırdı! O anlar çok korkuttu

Şampiyonluk sonrası Osimhen'le göbek atmıştı! Talihsiz iş kazası...

Şampiyonluk sonrası Osimhen'le göbek atmıştı! Talihsiz iş kazası...

'Şırdancı Mehmet' lakaplı Mehmet Çubuk gözaltına alındı!

'Şırdancı Mehmet' lakaplı Mehmet Çubuk gözaltına alındı!

Bodrum'da korkunç olay! Ayağına ağırlık bağlayıp denize atladı...

Bodrum'da korkunç olay! Ayağına ağırlık bağlayıp denize atladı...

Davet tarzı olay oldu! Bakan bir daha baktı

Davet tarzı olay oldu! Bakan bir daha baktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.