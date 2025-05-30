Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptü! O anlar sosyal medyada gündem oldu

İstanbul'da Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. açılışına katıldı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dahil diğer kulüp başkanlarının da hazır bulunduğu açılışta dikkat çeken anlar yaşandı.
Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü.
O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Yavuz Bingöl 2016 yılında bir gazeteye verdiği söyleşide şunları söylemişti:
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