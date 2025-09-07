MAGAZİN

Yaz aşkı kısa sürdü ama tatile doymadı! Melisa Döngel peş peşe paylaştı

Son olarak ekranlarda 'Holding' dizisiyle yer alan ve dizisi ani bir şekilde final yapan ünlü oyuncu Melisa Döngel özel hayatıyla dikkat çekiyor. Yaz tatilinde yeni bir aşka yelken açan Döngel'in aşkı kısa sürdü ama tatili devam ediyor. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı Bodrum pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Kirli Sepeti ve Holding gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel şimdilerde özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Yeni proje öncesi yeni sevgilisiyle Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran Melisa Döngel'den şaşırtan ayrılık açıklaması geldi. Ünlü ismin yaz aşkı kısa sürdü.

Döngel yaptığı ayrılık açıklamasında; 'Şu andan itibaren bir ilişkim yok. Kısmet neyse o oluyor, şu an kariyer odaklıyım' diye konuşmuştu.

Melisa Döngel sezonun sona ermesine rağmen Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü isim, yılın son sıcak günlerinin tadını çıkarıyor, deniz ve güneşin keyfini doyasıya yaşıyor.

Melisa Döngel'in peş peşe yayınladığı bikinili kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Melisa Döngel
