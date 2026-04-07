Yeni aşk iddiasıyla gündemdeydi! Pelin Akil sessizliğini bozdu

'Arka Sıradakiler' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

İkilinin evliliğinden 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti. Ancak evlilikleri parmakla gösterilen çift geçtiğimiz ağustos ayında beraberliklerini sonlandırma kararı alarak boşandıklarını duyurmuştu.

8 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda noktalayan ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Pelin Akil hakkında ortaya atılan aşk iddiası büyük ses getirdi.

MuhabirOnline'ın haberine göre Pelin Akil'in, kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Baran Bölükbaşı ile birbirlerini tanıma aşamasında olduğu ileri sürüldü.

Pelin Akil, "Baran ile aramızda bir ilişki kuruyorsunuz. Ben özel hayatım hakkında konuşmamayı çok uzun zaman önce bıraktım. O yüzden başarılarımızı, yaptıklarımızı konuşalım" ifadelerini kullandı.