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Yeni bölüm Arabistan'da yayınlanmıştı! Çift Kişilik Oda neden yok, final mi yaptı? İşte son iddia

Türkiye'de reklam gelirleri düşük olmasından dolayı yayınlanmayan Çift Kişilik Oda dizisi ne zaman yayınlanacak? Suudi Arabistan'da ekrana gelen yeni bölüm seyirciyi kızdırırken final bölümü hakkında yeni iddia geldi.

Yeni bölüm Arabistan'da yayınlanmıştı! Çift Kişilik Oda neden yok, final mi yaptı? İşte son iddia
Kubra Akalın

Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrolünü paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisi çok kısa sürede erken final kararı aldı. Ancak 7. ve 8. bölüm yayınlanmadan dizi yayın akışından çıkarıldı. Çift Kişilik Oda neden yok merak edilirken bomba bir olay yaşandı.

Yeni bölüm Arabistan da yayınlanmıştı! Çift Kişilik Oda neden yok, final mi yaptı? İşte son iddia 1

ÇİFT KİŞİLİK ODA NEDEN YOK?

Reklam gelirleri düşük olan dizinin 8. bölümde bitirilmesi istendi. NOW ekranlarında seyirciyle buluşan dizinin son bölümü ise Suudi Arabistan’da yayınlandı.

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Çift Kişilik Oda dizinin yeni bölümünün yarısı (platformda dizi süreleri kısa olduğu için) dizinin yayın haklarını satın alan "Shadid" platformunda yer alınca seyirci kızdı.

Yeni bölüm Arabistan da yayınlanmıştı! Çift Kişilik Oda neden yok, final mi yaptı? İşte son iddia 2

Tepkiler yağan diziye dair yeni iddia gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni bir değişik olmazsa dizi ağustos sonunda ekrana gelecek ve ekran macerasını tamamlayacak.

Sosyal medyada ise bu karara tepki var. Seyirciler "Artık yayınlamasanız da olur", "Dalga geçer gibi", "Biz Arapça izledik gerek kalmadı" yorumlarında bulundu.

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devrim özkan
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