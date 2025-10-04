MAGAZİN

Yeni Nesil Aile için geri sayım! Güldürmeye geliyorlar

Türkiye’nin ilk yüksek prodüksiyonlu dikey dizisi “Yeni Nesil Aile” için geri sayım başladı. Toplam 58 bölüm ve her biri sadece 2 dakika olan dizi büyük bir heyecanla bekleniyor.

Öznur Yaslı İkier

Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim’in rol aldığı dikey formatlı dizi “Yeni Nesil Aile”nin galası önceki gün Soho House’ta yapıldı.

Dizi, modern ebeveynlik ve geleneksel aile değerleri arasındaki çatışmaları mizahi bir üslupla işliyor. Oyuncular, projeye duyulan beklentinin yüksek olduğunu ve izleyiciyle buluşacakları için büyük bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi.

Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği, senaryosunu Ece Yosmaoğlu’nun yazdığı dizi, toplam 58 bölüm olacak. Yapım, yakında izleyiciyle buluşacak.

Anahtar Kelimeler:
Eda Ece Sumru Yavrucuk İbrahim Selim
