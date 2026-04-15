Yeraltı 12. bölüm 2. fragman izle! 'Şimdi başlıyor'

Now Tv'nin iddialı dizisi Yeraltı son olarak 11. bölümüyle ekrana geldi. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisinin yeni bölümü öncesinde yayınlanan fragman büyük ses getirdi.

Çarşamba akşamları izleyicisini ekran başına kilitleyen dizi bu akşam 12. bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman şimdiden heyecanlandırdı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Ceylan ve Haydar Ali'nin arasındaki ilişkinin ortaya çıkması beklenirken, Ceylan'ın asıl hikayesi izleyiciyi şaşırtacak. Dizinin yeni bölümünde Bozo ve Kartal da karşı karşıya geliyor. İkilinin arasında neler yaşanacağı da merak ediliyor.

YERALTI 12. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

Yeraltı 12. bölüm 2. fragmana sosyal medyada; 'Hikaye şimdi başlıyor', 'Sonunda Ceylan'ın istihbarat bağlantısına gelmişiz hele şükür', 'Sonunda Ceylan'ın istihbarattan olduğu ortaya çıkıyor', 'Ceylan'ın hikayesine girileceğini öğrenmek o kadar heyecanlandırdı ki' gibi yorumlar yapıldı.

YERALTI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Paşa’nın yaşadığı kayıp, herkesin hayatını derinden sarsar. Onu hayata döndürmek isteyenler bir yanda, acısıyla baş başa kalmak isteyen Paşa diğer yandadır. Bozo’nun sert yüzleşmesi ve Ceylan’ın kalpten gelen sözleri, Paşa’yı geri dönülmez bir kararın eşiğine getirir.

Öte yandan Ceylan için bastırdığı duygular yeniden su yüzüne çıkar. Verdiği kararların arkasında durmaya çalışsa da, kalbinin yönü onu bambaşka bir yere çekmektedir.

Sultan ile Haydar Ali arasında ise kırılgan bir denge kurulmaya çalışılır. Söylenenler kadar söylenmeyenlerin de ağırlaştığı bu ilişkide, atılacak tek bir adım her şeyi değiştirebilecek güce sahiptir.

Azize cephesinde ise dengeler kökten değişir. Avrupa’dan gelen misafir, yalnızca bir ziyaretçi değil, savaşın seyrini değiştirecek yeni bir güç olarak sahneye çıkar.