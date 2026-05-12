Yeraltı 15. bölüm 2. fragman izle! Sultan, Haydar Ali'yi öpüyor

Now Tv'nin iddialı dizisi Yeraltı son olarak 14. bölümüyle ekrana geldi. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisinin yeni bölümü öncesinde yayınlanan fragman büyük ses getirdi.

Çarşamba akşamları izleyicisini ekran başına kilitleyen dizi yarın akşam 15. bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman sosyal medyayı ayağa kaldırmaya yetti.

YERALTI 15. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

Yeraltı 15. bölüm 2. fragmanda Sultan'ın Haydar Ali'yi öptüğü sahne olay oldu. Tüm dizi takipçileri; 'Senarist sen iyi misin ya', 'Senaryo akmıyor', 'İzlemeyeceğim artık diziyi', 'Dizi gittikçe Yeraltı ile aldatma gecesine hoşgeldinize döndü rezillik' gibi yorumlar yapıldı.

YERALTI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Bozo’nun Haydar Ali’ye yönelik sözleri, aralarındaki güç dengesini sarsar. Haydar Ali’nin verdiği kararlar ve gösterdiği tavır, Bozo’nun gözünde onun Yeraltı’na hazır olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme getirirken, ikili arasındaki görünmez mücadele daha da sertleşir.

Öte yandan Ceylan’ın kurduğu bir yalan beklenmedik bir yerden çatırdamaya başlar. Şüphelenen Melek’in Ceylan’ın telefonunda fark ettiği detay, yalnızca saklanan bir gerçeği değil, çok daha büyük bir sırrı açığa çıkarma potansiyeli taşır.

Bu gelişmenin ardından Haydar Ali, artık taşların yerinden oynadığını fark eder. Cevap alamadığı sorular ve giderek büyüyen belirsizlik karşısında, kendisini oyunun dışında tutanlara karşı ilk kez açık bir rest çeker.

Kartal cephesinde ise savaş yeni bir boyuta taşınır. Kurulan her plan, verilen her karar ve saklanan her gerçek, Yeraltı’nda dengeleri geri dönülmez biçimde değiştirmeye başlamıştır.

Artık kimse sadece düşmanıyla değil, kendi tarafındaki sırlarla da savaşmak zorunda.