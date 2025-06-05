MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yeşilçam güzeli Hale Soygazi son haliyle gündem oldu! 'Hiç yaşlanmıyor'

Yeşilçam'ın başarılı isimlerinden biri olan Hale Soygazi, oyunculuk kariyerinde birçok efsane filme imza attı. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çeken Hale Soygazi şimdi de son haliyle gündemde.

Yeşilçam güzeli Hale Soygazi son haliyle gündem oldu! 'Hiç yaşlanmıyor'
Öznur Yaslı İkier

'Oh Olsun', 'Gece Kuşu Zehra', 'Kördüğüm', 'İtham Ediyorum' gibi birçok Yeşilçam projesinde yer alan usta oyuncu Hale Soygazi, ilerleyen yaşına rağmen son haliyle dikkat çekiyor.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de izleyicileri ekran başına kilitleyen ünlü isim, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

hale 1

Her daim zarafetiyle ön plana çıkan Hale Soygazi, sağlıklı yaşam tarzıyla da örnek gösteriliyor.

HALE 2

GÜZELLİK SIRRINI VERDİ

Ünlü isim her fırsatta güzelliğini sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu dile getiriyor. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenen isim, pilates ve yürüyüşle formunu koruyor.

SON HALİ

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü ismin son hali beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Hale Soygazi'ye; 'yıllara meydan okuyor', 'hiç yaşlanmıyor' gibi yorumlar yapılıyor.

son hali 2

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmaj tazeledi! Yeni görüntüsü tam not aldıİmaj tazeledi! Yeni görüntüsü tam not aldı
Düğününden yeni kareler! Beğeni butonu çöktü Düğününden yeni kareler! Beğeni butonu çöktü

Anahtar Kelimeler:
Hale Soygazi yeşilçam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sonar'dan genel seçim anketi... İki parti arasındaki makas açıldı

Sonar'dan genel seçim anketi... İki parti arasındaki makas açıldı

Süper Lig oyuncusu ülkesine dönmeden Maliye çağırdı!

Süper Lig oyuncusu ülkesine dönmeden Maliye çağırdı!

SON DAKİKA | CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı!

SON DAKİKA | CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı!

Daha gelmeden satış listesine koydu! Okan Buruk onun yüzünü bile görmek istemiyor

Daha gelmeden satış listesine koydu! Okan Buruk onun yüzünü bile görmek istemiyor

Gizlenip vatandaşın arasına karışacaklar

Gizlenip vatandaşın arasına karışacaklar

Özgür Özel'e bir soruşturma daha: Bu kez adres Ankara

Özgür Özel'e bir soruşturma daha: Bu kez adres Ankara

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.