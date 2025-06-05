Yeşilçam güzeli Hale Soygazi son haliyle gündem oldu! 'Hiç yaşlanmıyor'

'Oh Olsun', 'Gece Kuşu Zehra', 'Kördüğüm', 'İtham Ediyorum' gibi birçok Yeşilçam projesinde yer alan usta oyuncu Hale Soygazi, ilerleyen yaşına rağmen son haliyle dikkat çekiyor.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de izleyicileri ekran başına kilitleyen ünlü isim, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Her daim zarafetiyle ön plana çıkan Hale Soygazi, sağlıklı yaşam tarzıyla da örnek gösteriliyor.

GÜZELLİK SIRRINI VERDİ

Ünlü isim her fırsatta güzelliğini sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu dile getiriyor. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenen isim, pilates ve yürüyüşle formunu koruyor.

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü ismin son hali beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Hale Soygazi'ye; 'yıllara meydan okuyor', 'hiç yaşlanmıyor' gibi yorumlar yapılıyor.