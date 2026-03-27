MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer'in son hali yürek sızlattı! Evsiz kaldı

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabıyla tanınan Serpil Örümcer, ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Serpil Örümcer sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak yardım çağrısında bulundu.

1967 yılında katıldığı güzellik yarışmasında dereceye giren Serpil Örümcer, son dönemde yaşadığı maddi sıkıntılarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Daha önce faturalarını ödemek için fotoğraflarını satan bir dönemin ünlü ismi, şimdi de yaşadığı evin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle zor günler geçiriyor. Instagram sayfasından yardım çağrısında bulunan oyuncu, sevenlerinden destek istedi.

Örümcer, açıklamlarında kendisine 'dayalı döşeli bir ev verildiği' iddiasının da gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"ÇOK AZ ZAMANIM KALDI"

Aynı zamanda ses sanatçısı olan Örümcer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Ben 70’li yılların film ve ses sanatçısı Serpil Örümcer’im. Bazı haberlerde bana dayalı döşeli ev verildiği söyleniyor ama bu doğru değil. Şu anda kirada oturuyorum. Ne yazık ki yaşadığım ev de kentsel dönüşüme girdi ve taşınmak için çok az zamanım kaldı.

Yeni bir kiralık ev arıyorum ancak kiralar çok yüksek, bütçem yeterli değil. Bu yüzden resimlerimi, kasetlerimi ve üzerinde fotoğrafım olan bir saati satıyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Serpil Örümcer'in son hali adeta yürekleri sızlattı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Bu sanatçımıza bir el uzatalım hep beraber', 'İlk başta sanatçıya sanatçıların destek vermesi lazım. Ama maalesef duyarlılık kalmadı. İnsanlık bitti', 'Bu zor günler umarım geçer' gibi destek mesajları yağdı.

Anahtar Kelimeler:
Serpil Örümcer yeşilçam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.