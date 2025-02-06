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  4. Yeşilçam'ın cesur kadınlarından biriydi! Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Sibel Turna göl son haliyle gündem oldu

Yeşilçam'ın cesur kadınlarından biriydi! Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Sibel Turna göl son haliyle gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.02.2025 08:31
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Yeşilçam'ın aranan isimlerinden biri olan ve cesur kadınları arasında sayılan usta oyuncu Sibel Turnagöl 16 yaşında mankenlik yapmaya başlamış ve 'Mankenler Kraliçesi' olarak anılmaya başlanmıştı. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Sibel Turnagöl şimdi de her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı. Usta oyuncunun son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yeşilçam'ın cesur kadınlarından biriydi! Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Sibel Turna göl son haliyle gündem oldu

Yeşilçam'da fırtınalar estiren ve cesur filmleri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve manken Sibel Turnagöl henüz 16 yaşındayken mankenlik kariyerine adım atmıştı.

Turnagöl, bir süre sonra katıldığı bir yarışmada 'Mankenler Kraliçesi' seçilmiş ve tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

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Kariyeri boyunca birçok sinema ve dizi filmlerde rol alan Turnagöl, uzun soluklu TV programlarında da sunucu olarak yer almıştı.

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2012 yılında Mehmet Çelik ile nikah masasına oturarak ekranlardan elini eteğini çeken Sibel Turnagöl bir süredir ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

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LOKANTA AÇTI

Şimdilerde her şeyi geride bırakan Turnagöl Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde lokanta açtı.

LOKANTA

Yoğun ilgi gören lokantada hemen hemen her işe koşturan Turnagöl yemek servisi bile yapıyor. Turnagöl restoranında kimi zaman ocağın başına geçip yemek pişiriyor, kimi zaman da siparişleri alıyor.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin son hali kısa sürede gündem oldu. Sibel Turnagöl'e 'hiç yaşlanmamış', 'yıllar ona yaramış', 'çok hoş görünüyor', 'helal olsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sibel Turnagöl yeşilçam
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