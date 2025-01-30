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  4. Yeşilçam’ın ela gözlü paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu son haliyle gündemde! Görenler tanıyamadı

Yeşilçam’ın ela gözlü paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu son haliyle gündemde! Görenler tanıyamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.01.2025 08:03
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Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Çiçek Abbas, Davaro ve Mavi Mavi gibi birçok yapımda boy gösteren ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Pembe Mutlu, uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor. Şimdilerde 70 yaşında olan ünlü ismin son halini görenler çok şaşırdı.

Yeşilçam’ın ela gözlü paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu son haliyle gündemde! Görenler tanıyamadı

Bir dönem Yeşilçam'ın en gözde kadınlarından biri olarak sayılan Pembe Mutlu Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde rol aldı. Çiçek Abbas filminde İlyas Salman ile Şener Şen'in paylaşamadığı kadın olan Pembe Mutlu uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Şimdilerde 70 yaşında olan Pembe Mutlu seksenli yıllara damga vurmayı başarmıştı. Dönemin usta yönetmenleriyle çalışan Mutlu yaklaşık olarak 12 sene devam eden sinema hayatında birçok filmde rol aldı.

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Gerçek adı Pembe Gül olan sinema oyuncusu Pembe Mutlu 1955 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Baba tarafı aslen Giresun'lu olduğu biliniyor.

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Poz verdiği çeşitli dergilerden sonra yapımcıların teklifleriyle seksenli yıllarda Yeşilçam'a geçiş yapan Pembe Mutlu 1986 yılının Erkekçe dergisine poz verdi.

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Sayısız filmde rol alan ünlü isim sinemayı tamamen bıraktı. Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli şimdi de son haliyle gündem oldu. Pembe Mutlu'yu görenler tanıyamadı

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YORUM YAĞDI

Yeşilçam'ın ünlü ismine sosyal medyada; 'yıllar acımamış', 'çok değişmiş', 'yaşlanmış' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
yeşilçam
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