Yeşilçam’ın ela gözlü paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu son haliyle gündemde! Görenler tanıyamadı

Bir dönem Yeşilçam'ın en gözde kadınlarından biri olarak sayılan Pembe Mutlu Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde rol aldı. Çiçek Abbas filminde İlyas Salman ile Şener Şen'in paylaşamadığı kadın olan Pembe Mutlu uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Şimdilerde 70 yaşında olan Pembe Mutlu seksenli yıllara damga vurmayı başarmıştı. Dönemin usta yönetmenleriyle çalışan Mutlu yaklaşık olarak 12 sene devam eden sinema hayatında birçok filmde rol aldı.

Gerçek adı Pembe Gül olan sinema oyuncusu Pembe Mutlu 1955 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Baba tarafı aslen Giresun'lu olduğu biliniyor.

Poz verdiği çeşitli dergilerden sonra yapımcıların teklifleriyle seksenli yıllarda Yeşilçam'a geçiş yapan Pembe Mutlu 1986 yılının Erkekçe dergisine poz verdi.

Sayısız filmde rol alan ünlü isim sinemayı tamamen bıraktı. Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli şimdi de son haliyle gündem oldu. Pembe Mutlu'yu görenler tanıyamadı

YORUM YAĞDI

Yeşilçam'ın ünlü ismine sosyal medyada; 'yıllar acımamış', 'çok değişmiş', 'yaşlanmış' gibi yorumlar yapıldı.