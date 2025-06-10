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Yeşilçam'ın emektar ismiydi! Battal Gazi'nin yıldızı Necdet Kökeş'den kötü haber

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Battal Gazi serisinde hayat verdiği "ZıpZıp" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Necdet Kökeş, hastaneye kaldırıldı.

Yeşilçam'ın emektar ismiydi! Battal Gazi'nin yıldızı Necdet Kökeş'den kötü haber
Öznur Yaslı İkier

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın başrolünde yer aldığı Battal Gazi filminde hayat verdiği 'Zıpzıp' karakteriyle hafızalara kazınan Necdet Kökeş'ten sevenlerini üzen haber geldi.

Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filminde rol alan Necdet Kökeş, apar topar hastaneye kaldırıldı.

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TEDAVİ ALTINA ALINDI

Uzun yıllardır ekonomik sorunlar yaşayan ve Kadıköy'deki bir apart otelde konaklayan usta oyuncu, bu kez de nefes darlığı nedeniyle acil olarak hastanede tedavi altına alındı.

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81 yaşındaki Kökeş, 2024'ün aralık ayında da kalbinde rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

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Oyuncu yeşilçam
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