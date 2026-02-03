MAGAZİN

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Sevtap Parman Alzheimer’a yakalandı! Huzurevinde yaşıyor

Yeşilçam’ın en güzel kadın oyuncularından biri olarak; Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi birçok ünlü isimle kamera karşısına geçen Sevtap Parman şimdilerde son haliyle gündemde. Alzheimer’a yakalanan Sevtap Parman bir süredir huzurevinde yaşıyor.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Sevtap Parman Alzheimer'a yakalandı! Huzurevinde yaşıyor
Öznur Yaslı İkier

Türk sinemasının bir dönem tanınan isimlerinden olan ve bir çok Yeşilçam filminde yer alan Sevtap Parman son haliyle gündeme geldi.

Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Orhan Günşiray ve Gülşen Bubikoğlu ile başrolleri paylaştığı 'Hükmedenler Paramparça' (1985) filmi ile sinema kariyerine adım atan Sevtap Parman, 1985-1989 arasında 22 filmde rol aldı.

Yeşilçam ın en güzel kadınlarındandı! Sevtap Parman Alzheimer’a yakalandı! Huzurevinde yaşıyor 1

'Bayan Popo' olarak da anılan Sevtap Parman uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor ve sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

2011 yılında mesleği tamamen bırakan Parman, hayatını açtığı bir dükkandan elde ettiği gelirle devam ettiriyordu.

Yeşilçam ın en güzel kadınlarındandı! Sevtap Parman Alzheimer’a yakalandı! Huzurevinde yaşıyor 2

Annesinin vefatı üzerine ruhsal çöküntü yaşayan Sevtap Parman Alzheimer'a yakalandı. Kız kardeşi tarafından huzurevi-klinik tarzında bir bakım merkezine yerleştirilen Sevtap Parman'ın tedavisi devam ediyor.

Yeşilçam ın en güzel kadınlarındandı! Sevtap Parman Alzheimer’a yakalandı! Huzurevinde yaşıyor 3

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Sevtap Parman'ın son haline sosyal medyada bazı kullanıcılar 'yıllar geçse de çok güzel' yorumunu yaparken bazı kullanıcılar da 'yıllar ona da acımamış' yorumunda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Sevtap Parman yeşilçam
