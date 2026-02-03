Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Sevtap Parman Alzheimer’a yakalandı! Huzurevinde yaşıyor

Türk sinemasının bir dönem tanınan isimlerinden olan ve bir çok Yeşilçam filminde yer alan Sevtap Parman son haliyle gündeme geldi.

Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Orhan Günşiray ve Gülşen Bubikoğlu ile başrolleri paylaştığı 'Hükmedenler Paramparça' (1985) filmi ile sinema kariyerine adım atan Sevtap Parman, 1985-1989 arasında 22 filmde rol aldı.

'Bayan Popo' olarak da anılan Sevtap Parman uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor ve sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

2011 yılında mesleği tamamen bırakan Parman, hayatını açtığı bir dükkandan elde ettiği gelirle devam ettiriyordu.

Annesinin vefatı üzerine ruhsal çöküntü yaşayan Sevtap Parman Alzheimer'a yakalandı. Kız kardeşi tarafından huzurevi-klinik tarzında bir bakım merkezine yerleştirilen Sevtap Parman'ın tedavisi devam ediyor.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Sevtap Parman'ın son haline sosyal medyada bazı kullanıcılar 'yıllar geçse de çok güzel' yorumunu yaparken bazı kullanıcılar da 'yıllar ona da acımamış' yorumunda bulundu.