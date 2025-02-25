Yeşilçam'ın gülen yüzü Sevda Aktolga'nın son hali gündemde! Görenler tanıyamadı

Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminin güzeli Sevda Aktolga Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla hafızalara kazındı.

Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban gibi filmlerde rol alan Sevda Aktolga sempatik halleri ve güzelliğiyle o dönem tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Güzel oyuncu şimdi de son haliyle gündem oldu. 1957 yılında dünyaya gelen Hababam Sınıfı’nın cimcime kızı Sevda Aktolga, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü mezunudur.

Türk sinemasında çeşitli sinema filmlerinde rol alan ünlü isim, ilk olarak rine 1975 yılında İnsan Avcısı filminde oynadı.

Yeşilçam’ın gamzeli güzeli, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminde adeta paylaşılamayan bir isimdi.

Unutma Beni dizisinde Güler karakterini canlandıran usta oyuncu Çağan Irmak imzalı Sevda Mecburi İstikamet filminde Selçuk Yöntem ve Selin Şekerci gibi isimlerle çalıştı.

YORUM YAĞDI

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Aktolga'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerine yorum yağdı.

Ünlü isme; 'tanıyamadım', 'yıllar acımamış', 'gülüşü aynı' gibi yorumlar yapıldı.