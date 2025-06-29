Yeşilçam'ın iki efsanesi buluştu! Nuri Alço'dan Ahmet Mekin'e ziyaret

Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin, 1980 yılından beri yaşadığı Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda yürüyüş yaparken, koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin’in kalça kemiği kırıldı.

Erdek Devlet Hastanesi'nden Bandırma Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ahmet Mekin, ameliyat oldu. Hastaneden taburcu olan Mekin’i, ünlü bir isim ziyaret etti ve son halini paylaştı.

Kendisi de Yeşilçam’ın efsaneleri arasında yer alan Nuri Alço, Ahmet Mekin’in yanına giderek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Alço, usta sanatçının tüm sevenlerine selam gönderdi.

Nuri Alço, paylaşımına "Ahmet Mekin abimi Balıkesir'de ziyaret ettim, sağlığı maşallah yerinde, tüm sevenlere selamı var" notunu düştü.

Sosyal medyada Nuri Alço'ya "Tam vefa örneği", "Büyük adam çok vefalı", "Cenazede, düğünde zor durumda hiç eksik olmuyor çok güzel adam" yorumları yapıldı.