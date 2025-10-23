MAGAZİN

Yeşilçam'ın sevilen ismi Neşe Aksoy yaşam mücadelesi veriyordu! Acı haber geldi

Birçok filmde rol alan Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden oyuncu ve ses sanatçısı Neşe Aksoy uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Yeşilçam'ın yıldızı oyuncusundan acı haber geldi.

Kubra Akalın

Çare Sende Allah'ım, Vahşi Aşk ve Arkadaşım gibi birçok filmde rol alan Neşe Aksoy, uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Sanatçının 2023 yılında akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, geçtiğimiz ay Yeşilçam'ın yıldızının yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

"Sevgili dostum, ablam, oyuncu Neşe Aksoy şu an İzmir'de hastanede yatıyor. Kötü hastalık ile mücadele ediyor ama inanıyorum ki atlatacak. Ona acil şifalar diliyorum ve dualarınızı göndermenizi rica ediyorum."

Sinema sanatçısı Neşe Aksoy'dan acı haber geldi. 62 yaşındaki usta oyuncu hayatını kaybetti.

Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada, sanatçının yaşamını yitirdiği belirtilerek, "Film-San Vakfı şeref üyelerimizden oyuncu Neşe Aksoy'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Film-San Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, usta sanatçının hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Vefat haberini Neşe Hanım'ın kızı Elif Doğru bizimle paylaştı. Neşe Aksoy, güzel işler yapmıştı. Daha fazlasına da imza atmak istiyordu. O, hep iyi rollerde oynamayı, tekrar dizilere ve sinemaya dönmeyi amaçlıyordu. Kendisi oyunculuğun yanı sıra geçtiğimiz yıllarda çok önemli bir sergi hazırlamıştı ve bunun devamı için de hazırlıkları vardı. Türk sinemasının 'doğum günü' olarak kabul edilen 14 Kasım'a bu sergiyi yetiştirmek istiyordu. Fakat yakalandığı kanser onun yapmak istediği bütün bu güzel işlere izin vermedi. Hayata güzel bakan bir insanı kaybettik. Çok üzgünüm."

