Yeşilçam'ın usta ismi Necati Bilgiç son haliyle üzdü! Şizofreni teşhisi kondu, huzurevinde yaşıyor

Arabesk, Bıçkın, Davacı, Milyarder, Karanfilli Naciye, Çirkinlerde Sever ve Çiçek Taksi gibi bir çok projede yer alan Yeşilçam'ın usta ismi Necati Bilgiç son haliyle gündeme geldi.

Şimdilerde 72 yaşında olduğu bilinen Necati Bilgiç'in Bursa'da bulunan bir huzurevinde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

2016 yılında açık kalp ameliyatı geçiren ünlü isim kısa süre sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Usta oyuncuya şizofreni teşhisi konuldu.

Necati Bilgiç'in son hali sevenlerini oldukça üzdü. Ünlü isme sosyal medyada; 'Sana ne olmuş usta?', 'Yaşlanmışsın', 'Yıllar acımamış' gibi yorumlar yapıldı.

NECATİ BİLGİÇ KİMDİR?

1953 yılında Bursa'da doğdu. İstanbul'a geldikten sonra Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Oyunculuk hayatına Haldun Dormen tiyatrosunda başladı.

ilk olarak TRT'de ekrana gelen Uğur(Uğur Yücel)- Necati ikili şov programı ile tanındı.

Filmlerde çoğunlukla yardımcı rollerinde görev alan aktör özellikle Şener Şen filmlerindeki performansı ile hafızalarda yer edindi.