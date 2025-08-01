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Yeşilçam'ın usta ismi Necati Bilgiç son haliyle üzdü! Şizofreni teşhisi kondu, huzurevinde yaşıyor

Özellikle Şener Şen ve Kemal Sunal ile rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Necati Bilgiç bir süredir ortalarda görünmüyordu. Yeşilçam'ın usta ismi Necati Bilgiç'in son hali ortaya çıktı. Bilgiç'e şizofreni teşhisi konulduğu öğrenildi.

Yeşilçam'ın usta ismi Necati Bilgiç son haliyle üzdü! Şizofreni teşhisi kondu, huzurevinde yaşıyor
Öznur Yaslı İkier

Arabesk, Bıçkın, Davacı, Milyarder, Karanfilli Naciye, Çirkinlerde Sever ve Çiçek Taksi gibi bir çok projede yer alan Yeşilçam'ın usta ismi Necati Bilgiç son haliyle gündeme geldi.

Yeşilçam ın usta ismi Necati Bilgiç son haliyle üzdü! Şizofreni teşhisi kondu, huzurevinde yaşıyor 1

Şimdilerde 72 yaşında olduğu bilinen Necati Bilgiç'in Bursa'da bulunan bir huzurevinde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

Yeşilçam ın usta ismi Necati Bilgiç son haliyle üzdü! Şizofreni teşhisi kondu, huzurevinde yaşıyor 2

2016 yılında açık kalp ameliyatı geçiren ünlü isim kısa süre sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Usta oyuncuya şizofreni teşhisi konuldu.

Yeşilçam ın usta ismi Necati Bilgiç son haliyle üzdü! Şizofreni teşhisi kondu, huzurevinde yaşıyor 3

Necati Bilgiç'in son hali sevenlerini oldukça üzdü. Ünlü isme sosyal medyada; 'Sana ne olmuş usta?', 'Yaşlanmışsın', 'Yıllar acımamış' gibi yorumlar yapıldı.

Yeşilçam ın usta ismi Necati Bilgiç son haliyle üzdü! Şizofreni teşhisi kondu, huzurevinde yaşıyor 4

NECATİ BİLGİÇ KİMDİR?

1953 yılında Bursa'da doğdu. İstanbul'a geldikten sonra Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Oyunculuk hayatına Haldun Dormen tiyatrosunda başladı.

ilk olarak TRT'de ekrana gelen Uğur(Uğur Yücel)- Necati ikili şov programı ile tanındı.

Filmlerde çoğunlukla yardımcı rollerinde görev alan aktör özellikle Şener Şen filmlerindeki performansı ile hafızalarda yer edindi.

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yeşilçam
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