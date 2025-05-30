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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahmet Mekin 'öldü' dendi! Gerçeğini torunu açıkladı

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Lale Belkıs'ın sosyal medyada dolaşan asılsız bir haber üzerine Ahmet Mekin'in vefat ettiğini sanarak bulunduğu paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer, iddiaların asılsız olduğunu, dedesinin sağlığının yerinde olduğunu belirtti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahmet Mekin 'öldü' dendi! Gerçeğini torunu açıkladı
Öznur Yaslı İkier

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Lale Belkıs, sosyal medya hesabından meslektaşı Ahmet Mekin'in vefat ettiğine yönelik bir paylaşımda bulundu.

LALE

Ancak kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı. Habertürk'ün ulaştığı Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer, söylentiyle ilgili açıklamada bulundu. Sezer; "Dedem, son derece sağlıklı. Vefat etmedi" dedi.

torunu

Lale Belkıs'ın sosyal medyada asılsız bir vefat söylentisi üzerine paylaşımda bulunduğu öğrenildi. Belkıs'ın daha sonra sildiği paylaşımında şu ifadeler vardı; "Ahmet Mekin... Az kaldık. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm. Beraber onur ödüllerimizi almıştık. Saygın, usta bir sanatçıydı. Mekânı cennet, huzur içinde uyusun..."

LALE BELKIS

Lale Belkıs, yaptığı paylaşımı kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mekin Lale Belkıs
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