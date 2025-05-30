Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahmet Mekin 'öldü' dendi! Gerçeğini torunu açıkladı

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Lale Belkıs, sosyal medya hesabından meslektaşı Ahmet Mekin'in vefat ettiğine yönelik bir paylaşımda bulundu.

Ancak kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı. Habertürk'ün ulaştığı Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer, söylentiyle ilgili açıklamada bulundu. Sezer; "Dedem, son derece sağlıklı. Vefat etmedi" dedi.

Lale Belkıs'ın sosyal medyada asılsız bir vefat söylentisi üzerine paylaşımda bulunduğu öğrenildi. Belkıs'ın daha sonra sildiği paylaşımında şu ifadeler vardı; "Ahmet Mekin... Az kaldık. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm. Beraber onur ödüllerimizi almıştık. Saygın, usta bir sanatçıydı. Mekânı cennet, huzur içinde uyusun..."

Lale Belkıs, yaptığı paylaşımı kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdı.