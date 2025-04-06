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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun da isyan etti: Tutuklu bulunan gençler derhal serbest bırakılmalıdır!

Türkan Şoray'dan sonra Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun da sosyal medyada tutuklu bulunan öğrencilerin bırakılmasını istedi. Ediz Hun'un paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun da isyan etti: Tutuklu bulunan gençler derhal serbest bırakılmalıdır!
Kubra Akalın

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray geçtiğimiz gün, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla tutuklu öğrencilere ve ifade özgürlüğünü kullandıkları için gözaltına alınan sanatçılara destek verdi.

“Sevgi emektir” diyerek başladığı mesajında Şoray, gençlerin gelecek kaygılarına kulak verilmesi gerektiğini belirtti. Halen tutuklu bulunan gençlere dair bir paylaşım da Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun'dan geldi.

İBB Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından Saraçhane'de yapılan eylemler nedeni ile tutuklanan öğrencilere dair açıklama yapan usta oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

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İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

"Ülkemizde yaşanan gelişmeleri derin bir hassasiyetle izliyorum. Cumhuriyetimizin aydınlığında, demokratik bir toplumun temel taşlarından biri düşünce ve ifade özgürlüğüdür" diyen Ediz Hun sosyal medyada şu notu yayınladı:

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"Gençler bu ülkenin umudu, yarını ve aydınlık geleceğidir. Fikirleriyle yarını inşa eden gençlerin sesini kısmak, geleceğe ket vurmaktır. Gençlerin ifade özgürlüğü korunmalı, tutuklu bulunan gençler serbest bırakılmalıdır...

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Sanatın, sanatçının gençliğin, ifade özgürlüğünün, adil yargılamanın, hak, hukuk ve adaletin; en önemlisi de cumhuriyetin yanında olmalıyız."

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Ediz Hun Türkan Şoray
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