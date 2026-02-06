Sevdiğim Sensin ne zaman yayınlanacak? Sevdiğim Sensin 1. bölüm için tarih belli oldu

Sevdiğim Sensin dizisine dair araştırmalar hız kazandı. Star Tv'nin iddialı dizisi tanıtımları ile birlikte izleyicisini şimdiden heyecanlandırdı. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrolünde yer aldığı dizinin merakla beklenen yayın günü sonunda belli oldu.

SEVDİĞİM SENSİN NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği Sevdiğim Sensin dizisinin yayın gününün “perşembe” olacağı gündeme geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre merakla beklenen dizi 12 Şubat Perşembe akşamı izleyicisinin karşısına çıkacak.

TARİHLİ FRAGMAN GELECEK

Yapım şirketinin pazar, pazartesi ve salı günlerinde dizisinin olması, kanalın da çarşamba gününün dolu olması nedeniyle dizinin bir süre beklenmesine karar verilmişti.

SEVDİĞİM SENSİN KONUSU NEDİR?

Sevdiğim Sensin, askerliğinin son haftasında köy halkına yardıma giden İstanbullu Erkan ile o köyden hiç dışarı çıkmamış Dicle’nin tanışmasıyla değişen hayatlarını konu alıyor.

Yayınlanan tanıtımda, Dicle’nin Erkan’la evlendikten sonra İstanbul’a uzanan yolculuğuna dair ilk görüntüler yer alıyor. Aldur ailesi, askerden dönmesini bekledikleri oğullarının geleceğini planlarken, Erkan’ın hayatını kurtarmak için evlendiği Dicle ile birlikte köşke gelmesi, yaşanacak sarsıcı gelişmelerin sinyalini veriyor.

Büyük şehre alışmaya çalışan Dicle’nin masumiyetini, Erkan’ın hayran bakışlarla izlemesi, izleyiciyi cesur ve etkileyici bir aşk hikâyesinin beklediğini ortaya koyuyor.

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULARI KİMLER?

Sevdiğim Sensin’in kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven, Bensu Uğur gibi deneyimli ve yetenekli isimler de rol alıyor.