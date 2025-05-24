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Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya cinayetinde yeni detaylar! Görgü tanığı anlattı! Katilin kaçış anı saniye saniye kamerada...

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Beşiktaş’ta eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. tarafından evinde bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Mehmet Serdar Sulukahya cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Katilin kaçış anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Beyaz Ölüm ve Yakılacak Kadın gibi Yeşilçam'ın efsane filmlerinde rol alan eski oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı iddia edilen üniversite öğrencisi tarafından evinde bıçaklandı. Ağır yaralanan Sulukahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan çalışmada polis, şüpheli kadının binadan çıktıktan sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli Fatma Gülsüm P., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P.'nin ilk ifadesinde, Sulukahya’nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını ve mutfaktan aldığı bıçakla Sulukahya'yı bıçakladığını söylediği öğrenildi. Şüpheli Fatma Gülsüm P., emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİNİN KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Diğer yandan öldürülen Mehet Serdar Sulukahya ile Fatma Gülsüm P.'nin Sulukahya'nın evine girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sulukahya önce evinin bulunduğu apartmandan çıkıyor. Ardından Sulukahya ile Fatma Gülsüm P. birlikte apartmana giriyor. Sulukahya'nın elinde bir poşet olması dikkat çekiyor. Önlü arkalı apartmana girdikten sonra Sulukahya ve Fatma Gülsüm P. daireye doğru ilerliyor. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise, Fatma Gülsüm P.'nin apartmandan koşarak kaçtığı anlar görülüyor.

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GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Olayın nasıl yaşandığını anlatan apartman sakinlerinden bir kişi "Olay sırasında gürültüye uyandım. Bıçaklamışlar daireden çıkıyor. 5 numaralı dairenin önünden yığılıyor. O arada ambulans ve polisler çağırılıyor müdahale ediliyor. Camdan bakmış komşular. Kız bir an apartman önünde duraklamış ondan sonra kilisenin o tarafa doğru kaçmış. Bıçağı saplayıp bırakmış " diye konuştu.

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görüntü 3Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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