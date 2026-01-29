Yeşilçam yıldızı Saadet Gürses borç batağında! Çığlık çığlığa yardım istedi: 'Hakkınızı helal edin'

Yeşilçam'ın gülen yüzü Saadet Gürses, çığlık çığlığa yardım çağrısında bulundu. Bir dönemin ünlü oyuncusu Gürses maddi olarak zor günler geçirdiğini açıkladı.

Uzun süre mücadele ettiği kanseri yenmeyi başaran 64 yaşındaki Gürses'in borç batağında yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Gürses, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla maddi sıkıntılar yaşadığını söyledi. Usta isim, yayımladığı videoda; ''Merhaba. Ben Saadet Gürses. Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çare bu videoyu çekmekte buldum. Allah yardım ederse kurtulurum yoksa hakkınızı helal edin'' ifadelerini kullandı.

SAADET GÜRSES KİMDİR?

Yeşilçam oyuncusu Saadet Gürses 26 Şubat 1961 tarihinde dünyaya geldi. 35 yıllık sanat hayatı içinde 300'e yakın filmde rol alan Gürses, bir dönem şarkıcılık denemesinde de bulunarak albüm çıkardı.

1997 yılında cilt kanseri hastalığına yakalanmasına rağmen, yedi yıl mücadele ederek sağlığına kavuştu.