MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yeşilçam yıldızı Saadet Gürses borç batağında! Çığlık çığlığa yardım istedi: 'Hakkınızı helal edin'

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

'İnek Şaban', 'İyi Aile Çocuğu' ve 'Dokunmayın Şabanıma' gibi Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarında rol alan Saadet Gürses son dönemde maddi zorluklar yaşıyor. Maddi bir krize düşen Gürses, borç batağından kurtulamadığını söyleyerek yardım çağrısında bulundu.

Yeşilçam'ın gülen yüzü Saadet Gürses, çığlık çığlığa yardım çağrısında bulundu. Bir dönemin ünlü oyuncusu Gürses maddi olarak zor günler geçirdiğini açıkladı.

Yeşilçam yıldızı Saadet Gürses borç batağında! Çığlık çığlığa yardım istedi: Hakkınızı helal edin 1

Uzun süre mücadele ettiği kanseri yenmeyi başaran 64 yaşındaki Gürses'in borç batağında yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Yeşilçam yıldızı Saadet Gürses borç batağında! Çığlık çığlığa yardım istedi: Hakkınızı helal edin 2

Gürses, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla maddi sıkıntılar yaşadığını söyledi. Usta isim, yayımladığı videoda; ''Merhaba. Ben Saadet Gürses. Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çare bu videoyu çekmekte buldum. Allah yardım ederse kurtulurum yoksa hakkınızı helal edin'' ifadelerini kullandı.

Yeşilçam yıldızı Saadet Gürses borç batağında! Çığlık çığlığa yardım istedi: Hakkınızı helal edin 3

SAADET GÜRSES KİMDİR?

Yeşilçam oyuncusu Saadet Gürses 26 Şubat 1961 tarihinde dünyaya geldi. 35 yıllık sanat hayatı içinde 300'e yakın filmde rol alan Gürses, bir dönem şarkıcılık denemesinde de bulunarak albüm çıkardı.

1997 yılında cilt kanseri hastalığına yakalanmasına rağmen, yedi yıl mücadele ederek sağlığına kavuştu.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızı Larin 2 yaşına girdi! Doğum günü karelerine beğeni yağdıKızı Larin 2 yaşına girdi! Doğum günü karelerine beğeni yağdı
Fenomen dizide istenmemişti! Sokakta pankart açıp seslendiFenomen dizide istenmemişti! Sokakta pankart açıp seslendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yeşilçam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek

İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.