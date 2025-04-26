Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'ın hastalığı ortaya çıktı! 25 kilo verdi! Son haline yorum yağdı

Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti. 25 kilo verdiği öğrenilen Şoray'ın uzun süredir kilo almasına neden olan Cushing Sendromu ile mücadele ettiği öğrenildi.

Vücudun fazla kortizon üretmesiyle ortaya çıkan bu rahatsızlık, sanatçının kilo kontrolünü zorlaştırdığı ortaya çıktı.

25 KİLO VERDİ

Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçirdiği ameliyat sonrası bu rahatsızlıktan tamamen kurtulan Türkan Şoray, 25 kilo verdi. Sağlığına kavuşan usta oyuncu, fit görünümüyle beğeni topladı.

YORUM YAĞDI

Katıldığı bir etkinlikte görüntülenen Türkan Şoray'ın son haline yorum yağdı. Sosyal medyada; 'çok zarif', 'her zamanki gibi çok güzel', 'asil ve güzel' gibi yorumlar yapıldı.