Yeşim Salkım, Tarkan'ın İmamoğlu mesajını beğenmedi! "Nasıl ortadan ortadan..."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve yolsuzluk soruşturmasından tutuklanmasının yankıları sürüyor. Ünlü isimlerden bazıları konuya dair sessiz kalmazken Tarkan'ın ne diyeceği de merak edildi.

Günler sonra sessizliğini bozan Tarkan "Demokrasinin erdemlerine ve önemine inanan biri olarak, her zaman en temel özgürlük haklarımız için yükselttim sesimi" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"DAHA ADİL BİR GELECEK İÇİN..."

"Yeri geldi kadınların, çocukların güvencesi, geleceği, yeri geldi doğa ve hayvan hakları için ama en çok da bağımsız, adil bir hukuk sistemi için yükselttim sesimi. Uzun süredir yaşatılan her türlü haksızlıklar, hukuksuz yargılanmalar ve hukuki usüle uygun olmayan uygulamalar neticesinde bugün, insanların demokrasiye her zamankinden daha fazla sarıldığını görmek umut verici. İnsanlarımızın bir siyasi idrak ve uyanışla haksızlıklar karşısında tek yürek durması beni gururlandırıyor ve duygulandırıyor. Daha adil ve özgür bir gelecek için hukukun mutlak bağımsızlığının, üstünlüğünün sağlanmasına ve korunmasına olan inancımızı kaybetmeden birlik olabildiğimizi görmek çok güzel. Dilerim demokrasi için bu mücadele, yorgun düşen ümidimize yeni filizler verdirir ve ülkemizi daha huzurlu günler bekler."

"GÜLEYİM Mİ AĞLAYAYIM MI?"

Ancak Tarkan'ın günler sonra gelen bu açıklaması Yeşim Salkım'ı memnun etmedi. Salkım Tarkan'ı eleştirerek şunları söyledi:

"Tarkan’ın mesajına güleyim mi ağlayayım mı bilemedim! Nasıl ortadan ortadan politikacı gibi balya balya yazmışsın çok uzun sıkılır insan. Ana fikri bana dokunmayan yılan ben zaten Almanya’da yaşıyorum bana ne olmamış mı? İlginç."