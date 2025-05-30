Yetenek Sizsiniz'in ilk tanıtım videosu yayınlandı! Geri sayım başladı

Dünyanın dört bir yanında izlenme rekorları kıran Got Talent’ın Syco Entertainment ve Fremantle iş birliğiyle hazırlanan Türkiye uyarlaması "Yetenek Sizsiniz" yaz sezonunda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sunuculuğunu ise geçmiş sezonlarda da programın yüzü olan Alp Kırşan üstleniyor. Yeni jüri kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Hande Yener ve İlker Ayrık gibi tanınmış isimler yer alıyor.

2025 yılında uzun bir aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye, bu kez NOW TV ekranlarında yayınlanacak.

Programın kesin yayın tarihi 16 Haziran Pazartesi olarak açıklandı. Yarışma, NOW TV ile eş zamanlı olarak Disney üzerinden de izlenebilecek. Böylece dijital izleyiciler de yarışmanın heyecanına anbean ortak olabilecek.