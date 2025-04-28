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Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin jürisi kim olacak? Eda Ece'den sonra o isimler anıldı

Yetenek Sizsiniz Türkiye yeniden seyirci karşısına çıkmak için hazırlanıyor. Eda Ece'nin jüride olduğu konuşulurken yeni isimler de gündeme geldi. Ancak sosyal medyada anılan isimlerle ilgili "Bu isimlerle tutmaz" yorumları yapıldı.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin jürisi kim olacak? Eda Ece'den sonra o isimler anıldı
Kubra Akalın

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor. Daha önce Ali Taran, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı, Özgü Namal, Sergen Yalçın, Murat Boz, Seda Bakan, Demet Evgar ve Oylum Talu gibi isimlerin jüride olduğu yarışma için jüri arayışı sürüyor.

Acun Ilıcalı’nın 9 sezon boyunca başarıyla sunduğu yarışma, O3 Medya tarafından yeniden seyirci karşısına çıkıyor.

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Başarılı oyuncu Eda Ece, Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin ilk jürisi oldu. Jüri için çalışmalar devam ederken 'Dedikoducu Çocuk'un X paylaşımına göre bazı isimler öne çıktı.

Yetenek Sizsiniz jüri üyeliği için Hande Yener, Giray Altınok, Şevval Sam gibi ünlü isimler konuşuluyor.

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Ancak sosyal medyada bu isimlere itiraz vardı; Altınok seyircinin ilgisini çekerken diğer isimler için "Bu jüri ile tutmaz", "Şevval sevmez gelmez jüriye", "Daha iddialı isimler olmalı" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yetenek Sizsiniz Eda Ece
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