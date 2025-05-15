Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil ayrıldı mı? İddialar sonrası aşk pozu

Survivor 2025'in iddialı yarışmacılarından biri olan Yiğit Poyraz, yarışmadan elendi. Yarışmaya güçlü bir şekilde başlayan Poyraz’ın bu ani vedası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Aşk hayatıyla gündemde olan yarışmacının adadan döner dönmez sevgilisiyle poz vermesi beklenirken paylaşım yapılmadı.

Yiğit Poyraz’ın, uzun süredir Yasmin Erbil ile birlikte poz vermemesi, "Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil ayrıldı mı?" sorularını beraberinde getirdi.

Ancak çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları yeni paylaşımla ayrılık haberlerini yalanladı.



Mehmet Ali Erbil'in kızı fenomen Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile birlikte otomobilde çekildikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.