MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil ayrıldı mı? İddialar sonrası aşk pozu

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ile yaşadığı aşk ile gündemde olan Yiğit Poyraz’ın sevgilisiyle uzun süredir birlikte poz vermemesi, "Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil ayrıldı mı?" sorularını beraberinde getirmişti. Çiftten pozlar gecikmedi. Ancak çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları yeni paylaşımla ayrılık haberlerini yalanladı.

Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil ayrıldı mı? İddialar sonrası aşk pozu
Kubra Akalın

Survivor 2025'in iddialı yarışmacılarından biri olan Yiğit Poyraz, yarışmadan elendi. Yarışmaya güçlü bir şekilde başlayan Poyraz’ın bu ani vedası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Aşk hayatıyla gündemde olan yarışmacının adadan döner dönmez sevgilisiyle poz vermesi beklenirken paylaşım yapılmadı.

Yiğit Poyraz’ın, uzun süredir Yasmin Erbil ile birlikte poz vermemesi, "Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil ayrıldı mı?" sorularını beraberinde getirdi.

Ekran görüntüsü 2025-05-15 110946

Ancak çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları yeni paylaşımla ayrılık haberlerini yalanladı.

Ekran görüntüsü 2025-05-15 111008

Mehmet Ali Erbil'in kızı fenomen Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile birlikte otomobilde çekildikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Miss Turkey güzeli kendisini ödüllendirdi! Hediyesi şaşırttıMiss Turkey güzeli kendisini ödüllendirdi! Hediyesi şaşırttı
Kendini eve kapattığı söyleniyordu! Üzen haberKendini eve kapattığı söyleniyordu! Üzen haber

Anahtar Kelimeler:
Yasmin Erbil Yiğit Poyraz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

Bugün olmadı ama yarın! İstanbul Trump'ın aklından çıkmadı

Bugün olmadı ama yarın! İstanbul Trump'ın aklından çıkmadı

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Dev şirketten 4.5 milyar liralık satış! Açıklama geldi

Dev şirketten 4.5 milyar liralık satış! Açıklama geldi

Etek-sütyen kombinine yorum yağdı

Etek-sütyen kombinine yorum yağdı

Kendini eve kapattığı söyleniyordu! Üzen haber

Kendini eve kapattığı söyleniyordu! Üzen haber

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.