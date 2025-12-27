MAGAZİN

Yıldız Tilbe eteğini kaldırıp kendinden geçti! İbo Show Yılbaşı Özel çekiminden görüntüler sızdı

Öznur Yaslı İkier

Her yılbaşı olduğu gibi bu senede 'Yılbaşı Özel programlar' izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Yılbaşı klasiklerinden biri olan İbo Show Yılbaşı Özel programında çekimler başladı. Programın konuklarından Yıldız Tilbe'nin kendinden geçerek dans ettiği anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yeni yıla sayılı günlerinde kaldığı şu zamanlarda kanalların yılbaşı hazırlıkları da devam ediyor. Bu sene de bir klasik haline gelen 'İbo Show Yılbaşı Özel' programı çekilecek.

Program için çekimlere başlanıldığı şu günlerde, programın konuklarından Yıldız Tilbe'nin çekimlerdeki görüntüleri sızdırıldı.

Tilbe'nin eteğini kaldırarak dans ettiği anlar kısa sürede gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Şarkının ritmine kapılan Yıldız Tilbe dans ederken adeta kendinden geçti. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok eğlenmiş', 'Abla napıyorsun ya?', 'Yıldız Tilbe için izleyeceğim' şeklinde yorumlar yapıldı.

