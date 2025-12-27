Yıldız Tilbe eteğini kaldırıp kendinden geçti! İbo Show Yılbaşı Özel çekiminden görüntüler sızdı

Yeni yıla sayılı günlerinde kaldığı şu zamanlarda kanalların yılbaşı hazırlıkları da devam ediyor. Bu sene de bir klasik haline gelen 'İbo Show Yılbaşı Özel' programı çekilecek.

Program için çekimlere başlanıldığı şu günlerde, programın konuklarından Yıldız Tilbe'nin çekimlerdeki görüntüleri sızdırıldı.

Tilbe'nin eteğini kaldırarak dans ettiği anlar kısa sürede gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Şarkının ritmine kapılan Yıldız Tilbe dans ederken adeta kendinden geçti. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok eğlenmiş', 'Abla napıyorsun ya?', 'Yıldız Tilbe için izleyeceğim' şeklinde yorumlar yapıldı.