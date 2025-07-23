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Yıldız Tilbe hayranlarını üzdü! 'Mikrofon tutmam bile yasak' diyerek hastalığını açıkladı

Farklı giyim tarzı, sempatik tavırları ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe bu defa hayranlarını üzdü. Tilbe, Çeşme konserinde 'Mikrofon tutmam bile yasak' diyerek hastalığını açıkladı.

Yıldız Tilbe hayranlarını üzdü! 'Mikrofon tutmam bile yasak' diyerek hastalığını açıkladı
Öznur Yaslı İkier

Türk müziğinin en güçlü ve etkileyici seslerinden Yıldız Tilbe, önceki akşam Çeşme’de sahne alarak hayranlarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Seslendirdiği şarkılarla dinleyicileri mest eden sanatçı, şarkı aralarında yaptığı içten sohbetlerle de geceye damgasını vurdu.

Yıldız Tilbe sağlık durumu hakkında da açıklamalar da bulundu. Uzun süredir tansiyonunun düzensiz olduğunu belirten Tilbe, bir gün evine gelen doktorun bu konuda teşhis koyduğunu söyledi.

Yıldız Tilbe hayranlarını üzdü! Mikrofon tutmam bile yasak diyerek hastalığını açıkladı 1

"GERÇEKTEN ZORMUŞ"

Ünlü şarkıcı yaşadığı süreci şöyle anlattı; "Hayatım boyunca 4'e 8'di tansiyonum. Hep böyle yarı baygın geziyordum. Sonra birden 14 oluverdi. Sonra doktor geldi bana bazı tavsiyelerde bulundu. Pilates ve yoga yapmamı önerdi. 59 yaşına girdim. Yaşımdan dolayı kaslarımın kısaldığını söyledi. Hatta mikrofona zarar gelmesin diye mikrofon tutmamı bile yasakladı. Tansiyon hastalığı gerçekten zormuş. Bu hastalıkla mücadele eden herkese şifa diliyorum."

Yıldız Tilbe hayranlarını üzdü! Mikrofon tutmam bile yasak diyerek hastalığını açıkladı 2

Konser boyunca enerjisi ve içtenliğiyle alkış toplayan ünlü şarkıcı sağlık sorunlarına rağmen sahnede olmanın kendisi için büyük bir motivasyon olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe
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