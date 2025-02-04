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  4. Yıldız Tilbe 'Kimyasal yanık oldum' diyerek paylaştı! Son hali herkesi üzdü

Yıldız Tilbe 'Kimyasal yanık oldum' diyerek paylaştı! Son hali herkesi üzdü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.02.2025 17:12
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Farklı giyim tarzı, kendine has tavırları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Yıldız Tilbe şimdi de son haliyle gündem oldu. Saçlarını boyatan ünlü isim 'kimyasal yanık oldum' diyerek son halini paylaştı. Yıldız Tilbe'nin bu hali sevenlerini korkuttu.

Yıldız Tilbe 'Kimyasal yanık oldum' diyerek paylaştı! Son hali herkesi üzdü

'Delikanlım', 'Hastayım Sana', 'Ama Evlisin', 'Çabuk Olalım Aşkım' gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe her adımıyla dikkat çekiyor.

Farklı giyim tarzı ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yerini alan Tilbe şimdi de son haliyle gündem oldu.

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Geçtiğimiz günlerde imaj yenileyip saçlarını kızıla boyatan Yıldız Tilbe 'Kimyasal yanık oldum. Ve son halim' notu ile yüzündeki yanıkları gösterdi.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin son hali sevenlerini korkuttu. Yıldız Tilbe'ye 'Umarım hemen geçer', 'Çok kötü görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe
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