Yıldız Tilbe 'Kimyasal yanık oldum' diyerek paylaştı! Son hali herkesi üzdü

'Delikanlım', 'Hastayım Sana', 'Ama Evlisin', 'Çabuk Olalım Aşkım' gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe her adımıyla dikkat çekiyor.

Farklı giyim tarzı ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yerini alan Tilbe şimdi de son haliyle gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde imaj yenileyip saçlarını kızıla boyatan Yıldız Tilbe 'Kimyasal yanık oldum. Ve son halim' notu ile yüzündeki yanıkları gösterdi.

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Ünlü ismin son hali sevenlerini korkuttu. Yıldız Tilbe'ye 'Umarım hemen geçer', 'Çok kötü görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.