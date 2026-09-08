Yıldız Tilbe konserinde ortalık bir anda karıştı! Polis devreye girdi

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Kültürpark’ta gerçekleştirilen Çim Konserleri’nde sahne alan Yıldız Tilbe’nin konserinde ortalık bir anda karıştı. 7 Eylül akşamı gerçekleştirilen konser, yoğun katılıma sahne oldu.

Konser öncesinde giriş noktalarında uzun kuyrukların oluştuğu sosyal medya paylaşımlarına yansırken, etkinlik alanında kalabalık arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine girmesiyle arbedeye dönüştü.

Yaşanan kavga sırasında çevrede bulunan bazı vatandaşların panik yaşadığı belirtildi. O anlar, konser alanındaki kişilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kavganın büyümesi üzerine emniyet güçleri devreye girdi. Taşkınlık çıkardığı belirtilen kişiler konser alanından uzaklaştırılırken, müdahaleyle olayın daha fazla büyümesinin önüne geçildi.

Gerginliğe rağmen konserin devam ettiği öğrenildi. Yıldız Tilbe, Kültürpark’ta kendisini dinlemeye gelen hayranları için sevilen şarkılarını seslendirdi.