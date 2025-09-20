MAGAZİN

Yıldız Tilbe sahnede bir anda fenalaştı! Konserine ara verdi...

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe İstanbul'da verdiği konserde talihsiz anlar yaşadı. Hayranından aldığı hediye parfümü üzerine sıkıp sahneye çıkan Tilbe, bir anda fenalaştı.

Öznur Yaslı İkier

Yıldız Tilbe kendisine hediye edilen ve daha önce hiç denemediği bir parfümü üzerine bolca sıkarak sahneye çıktı. Şarkıcı, kısa süre içinde kokudan fenalaştı. Neye uğradığını şaşıran Tilbe, konserine ara vermek zorunda kaldı.

Yıldız Tilbe sahnede bir anda fenalaştı! Konserine ara verdi... 1

Sahne kıyafetini değiştirip biraz hava alan Yıldız Tilbe, kendisine gelince yeniden sahneye çıktı.

Yıldız Tilbe sahnede bir anda fenalaştı! Konserine ara verdi... 2

"BAYILIYORDUM"

Parfümün içerisinde bulunan maddelere alerjisi olduğu anlaşılan Tilbe şu sözleri kullandı. "Parfüm sıktım bayılıyordum. Elbisemi değiştirdim yine kurtulamadım. Kavun, şeftali, salatalık arası bir şeyler kokuyordu. Çok rahatsız oldum" dedi.

