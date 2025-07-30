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Yıldız Tilbe sosyal medya paylaşımıyla tepki çekti! ''Vatan haini ilan edildim''

Farklı giyim tarzı, sempatik tavırları ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe bu defa son paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu. Tilbe, sosyal medyadan yaptığı "Yanmış mıyım" paylaşımının ardından, süren yangınlar dolayısıyla gelen tepkilere yanıt verdi.

Yıldız Tilbe sosyal medya paylaşımıyla tepki çekti! ''Vatan haini ilan edildim''
Öznur Yaslı İkier

Türk müziğinin en güçlü ve etkileyici seslerinden Yıldız Tilbe sosyal medya paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu.

Tilbe, geçen günlerde sosyal medya hesabından "Yanmış mıyım?" notuyla bir fotoğraf paylaştı. Takipçileri, Tilbe'yi yangınlar hakkında üstü kapalı bir göndermede bulunduğunu iddia etti.

Yıldız Tilbe sosyal medya paylaşımıyla tepki çekti! Vatan haini ilan edildim 1

Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan Tilbe, amacının bu olmadığını ve tamamen yanlış anlaşıldığını belirtti.

Yıldız Tilbe sosyal medya paylaşımıyla tepki çekti! Vatan haini ilan edildim 2

"VATAN HAİNİ İLAN EDİLDİM"

Yıldız Tilbe, "Sevmediğim birini takip edip yorum yapmam. Eğer gidemiyorsanız sayfamdan, yoksa beni seviyor musunuz? Bu fotoğrafı 'yanmış mıyım' diye paylaştığım için yangınlarla ilişkilendirilip vatan haini ilan edildim. Ben olsam sevmediğim birini takip etmem, hakkında yorum bile yapmam. Benden hoşlanmayan, görmek veya okumak istemeyen, şeref ve onur sahibi kişileri sayfamdan çıkmaya davet ediyorum, rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Yıldız Tilbe
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