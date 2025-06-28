Yılın düğünü gerçekleşti! Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi! Gelinliğin yapımı 900 saat sürdü

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez evlendi.

61 yaşındaki Bezos ile ve 55 yaşındaki gazeteci Sanchez'in düğünü Venedik'in San Giorgio Adası'nda, dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Düğünden hemen sonra Instagram hesabındaki soyadını "Bezos" olarak güncelleyen Sanchez, daha önce yaptığı tüm paylaşımları sildi ve yalnızca düğününden kareler paylaştı.

YAPIMI 900 SAAT SÜRDÜ

Lauren Sanchez, İtalyan moda devi Dolce and Gabbana imzası taşıyan bir gelinlik giymeyi tercih etti. Sanchez'in gelinliğinin yapımının tam 900 saat sürdüğü ortaya çıktı.

Vücut hatlarını öne çıkaran dantel detaylı gelinlik sosyal medyada beğeni topladı.

ÜNLÜLER GEÇİDİ

Düğüne, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Leonardo Di Caprio, Oprah Winfrey, Bill Gates ve Robert Pattinson gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

50 MİLYON DOLAR İDDİASI

Kentte pek çok tartışmaya yol açan düğünü takip etmek için çok sayıda gazeteci de Venedik'e gitti.

Çiftin, düğün hazırlıklarına yaklaşık 10 milyon dolar, her misafir başına 50 bin dolar harcandığı düşünülüyor. Düğünün toplamda 50 milyon dolara mal olduğu da iddialar arasında.