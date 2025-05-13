Yıllar sonra podyumda! Eski manken Ahu Yağtu baştan aşağı transparan kostümüyle şov yaptı

Son dönemde eski eşi Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka krizi ile adından söz ettiren ünlü manken Ahu Yağtu yıllar sonra podyumlara geri döndü.

Kardeşlerim, Kardelenler gibi birçok dizide rol alan ünlü isim Hakan Yıldırım'ın defilesinde baş manken olarak yürüdü. İzlemeye gelenler arasında oğlu Kemal de vardı.

YORUM YAĞDI

Ahu Yağtu baştan aşağı transparan ve püsküllü elbisesiyle beğeni topladı. Bakana bir daha baktıran Ahu Yağtu'ya sosyal medyada yorum yağdı.

Ünlü isim için; 'çok güzel görünüyor', 'yıllara meydan okuyor', 'yine harika' gibi yorumlar yapıldı.