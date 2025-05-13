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Yıllar sonra podyumda! Eski manken Ahu Yağtu baştan aşağı transparan kostümüyle şov yaptı

Son dönemde rol aldığı yapımlardaki başarıyla adından söz ettiren eski manken Ahu Yağtu yıllar sonra Hakan Yıldırım'ın defilesinde baş manken olarak yürüdü. Ünlü isim baştan aşağı transparan elbisesiyle podyumda adeta şov yaptı.

Yıllar sonra podyumda! Eski manken Ahu Yağtu baştan aşağı transparan kostümüyle şov yaptı
Öznur Yaslı İkier

Son dönemde eski eşi Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka krizi ile adından söz ettiren ünlü manken Ahu Yağtu yıllar sonra podyumlara geri döndü.

Kardeşlerim, Kardelenler gibi birçok dizide rol alan ünlü isim Hakan Yıldırım'ın defilesinde baş manken olarak yürüdü. İzlemeye gelenler arasında oğlu Kemal de vardı.

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YORUM YAĞDI

Ahu Yağtu baştan aşağı transparan ve püsküllü elbisesiyle beğeni topladı. Bakana bir daha baktıran Ahu Yağtu'ya sosyal medyada yorum yağdı.

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Ünlü isim için; 'çok güzel görünüyor', 'yıllara meydan okuyor', 'yine harika' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Ahu Yağtu
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