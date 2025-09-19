MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yıllar sonra ülkeye dönmüştü! Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aşkını ilan etti

2000’li yıllara damgasını vuran 45 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen uzun süredir gözlerden uzak Los Angeles'ta bir yaşam sürüyordu. Eski eşi Selen Sevigen ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Özen, bir kaç ay önce ülkeye geri döndü. Ünlü şarkıcı şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Yıllar sonra ülkeye dönmüştü! Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aşkını ilan etti
Öznur Yaslı İkier

2000’li yılların efsane isimlerinden biri olan ve “Aramazsan Arama”, “Dayanamam”, “Benim İçin N'apardın” gibi şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Gökhan Özen, bir süredir Türkiye’den uzakta bir hayat sürüyordu.

Bir kaç ay önce ülkeye geri dönen Özen, Türkiye’ye gelir gelmez yeni projeler için harekete geçti. Özel hayatını da gözlerden uzak yaşayan ünlü isim bu defa özel hayatıyla gündem oldu.

Yıllar sonra ülkeye dönmüştü! Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aşkını ilan etti 1

Aşkını ilan eden Gökhan Özen paylaşımında şunları kaydetti; "25 yıllık sanat kariyerimde özel hayatım ile göz önünde olmamayı tercih ettim. Şarkılarım, konserlerim, kısacası sanatım dışında gündem olmayı hiç sevmedim. Bugün ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Bunu paylaşıyorum ki kimse kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın. Magazinden ve kameralardan uzak şekilde yaşamayı tercih ettiğim özelime, medya ve magazin basını mensubu dostlarımın saygı duyacağından eminim."

Yıllar sonra ülkeye dönmüştü! Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aşkını ilan etti 2

Gökhan Özen, 2010'da Selen Sevigen ile evlenmiş, ikili 2016'da tek celsede boşanmıştı. Çiftin, bu evlilikten iki kızı bulunuyor.

Yıllar sonra ülkeye dönmüştü! Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aşkını ilan etti 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzündeki değişim dikkat çekmişti! Açıklama gecikmediYüzündeki değişim dikkat çekmişti! Açıklama gecikmedi
Uzak Şehir'in Mahmut Ağa'sı Mahmut Cevher taburcu oldu! İşte son durumu...Uzak Şehir'in Mahmut Ağa'sı Mahmut Cevher taburcu oldu! İşte son durumu...

Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.