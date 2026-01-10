MAGAZİN

Yıllardır ekrana çıkmıyor! Janset Paçal son haliyle gündem oldu

2000'li yıllarda yayımlanan "Ayrılsak da Beraberiz" ve "Yarım Elma" dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Janset Paçal uzun zamandır televizyon ekranlarında yer almıyor. Tam 18 yıldır dizilerde rol almayan Paçal, şimdi de son haliyle gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

'Ayrılsak da Beraberiz', 'Yarım Elma' gibi dizilerle 2000'li yıllara damga vuran Janset Paçal uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Tiyatro sahnelerine ağırlık veren ünlü oyuncu son dönemde değişimiyle de dikkat çekiyordu. Janset Paçal şimdi de Saba Tümer'in programına konuk oldu.

18 yıldır neden dizilerde rol almadığını açıklayan Janset Paçal; “Ben bayağıdır duruyorum. Televizyonda, ana ekranlarda 18 yıldır ‘dur’uğum. İstemiyorum. Böyle çok mutluyum. 3 saatlik dizi mi olur? Hayat ana ekranda yürümüyor. Başka şeyler de var, oradan yürüyoruz; tiyatro var, film var.”

'PARALARI YETMEZ'

Oyuncu, “Televizyondan harika bir proje gelse kabul etmez misin?” sorusuna olumsuz yanıt verdi: “Paraları yetmez. Beni öyle çalıştırmak için biraz cüzdanları açmak gerekiyor. Çok zor. Baktığım zaman kim üşüyor, kim aç, kimin parası ödenmemiş, kim sersefil çalışıyor, o kadar iyi anlıyorum ki ve hiç ‘Keşke şunda oynasaydım’ demiyorum.”

Paçal, dizi setlerindeki çalışma şartlarının oyuncuları tükettiğini söyledi:

“Ben günde 12-14-16 saat çalışamam. Onlar eskiden, o cahil zamanımdaydı. Sonra o yorgunluğu, o bedenen tükendiğin durumu, daha doğrusu karşı tarafın bunun kıymetini bilmediğini gördüğünde diyorsun ki; ‘Ben senin kölen değilim, biz birlikte bir iş yapıyoruz, bunun da birtakım kuralları var’. Yani aç biilaç, soğukta üşüyüp sıcakta terleyip, sette 16 saat çalıştırılıp, sonra da bunu yapmaya mecburmuşum gibi davranılınca benim şalter attı.”

YORUM YAĞDI

Janset Paçal son haliyle de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Paçal'a; 'bu yaşta bu güzellik', 'yıllar güzelleştirmiş', 'Janset, ne güzel bir kalbin var', 'Şahane bir insan' gibi yorumlar yapıldı.

