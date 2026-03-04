Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Didem Taslan'dan Yeraltı yorumu

“Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde Memati karakterinin sevgilisi Gamze Güneş'i canlandıran eski manken ve oyuncu Didem Taslan uzun zamandır ekranlardan uzakta.

Geçtiğimi günlerde bir davette görüntülenen Taslan son haliyle dikkat çekti. Yıllara meydan okuyan güzel isim Kurtlar Vadisi dizisinden sonra hafızalara bu karakterle kaldığını ifade etti ve şunları söyledi:

"Yurt dışında kapalıyım bildiğiniz tanındım Mısır'da. Yani hakikaten tekrar çok güzel. Evet şikayetçi değilim ama bu kadar mükemmel bir projede çalışınca sonrası hep buradan hatırlanıyoruz. Hep bu rol mü gelecek diye bekliyorum? Rol beğenmez oldum."

YERALTI'NI ÇOK BEĞENDİ

Öte yandan Didem Taslan Kurtlar Vadisi senaristlerinden Raci Şaşmaz'ın senaristi olduğu Yeraltı dizisini de çok beğendiğini söyledi.

Kurtlar Vadisi'nin Gamze'si konuşmasında "Uraz'ı çok beğendim. Daha yeni nesil tutacak bir dizi. Şurada benim de mafya hatunu olarak benim de yer almam gerekirdi" dedi.