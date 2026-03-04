MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Didem Taslan'dan Yeraltı yorumu

Kurtlar Vadisi Pusu’da, Memati karakterinin sevgilisi Gamze Güneş rolüyle hafızalara kazınan Didem Taslan uzun süre sonra görüntülendi. Favori dizisini açıklayan Taslan Kurtlar Vadisi rolüne dair de konuştu.

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Didem Taslan'dan Yeraltı yorumu

Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde Memati karakterinin sevgilisi Gamze Güneş'i canlandıran eski manken ve oyuncu Didem Taslan uzun zamandır ekranlardan uzakta.

Geçtiğimi günlerde bir davette görüntülenen Taslan son haliyle dikkat çekti. Yıllara meydan okuyan güzel isim Kurtlar Vadisi dizisinden sonra hafızalara bu karakterle kaldığını ifade etti ve şunları söyledi:

Kurtlar Vadisi nin yıldızı Didem Taslan dan Yeraltı yorumu 1

"Yurt dışında kapalıyım bildiğiniz tanındım Mısır'da. Yani hakikaten tekrar çok güzel. Evet şikayetçi değilim ama bu kadar mükemmel bir projede çalışınca sonrası hep buradan hatırlanıyoruz. Hep bu rol mü gelecek diye bekliyorum? Rol beğenmez oldum."

Kurtlar Vadisi nin yıldızı Didem Taslan dan Yeraltı yorumu 2

YERALTI'NI ÇOK BEĞENDİ

Öte yandan Didem Taslan Kurtlar Vadisi senaristlerinden Raci Şaşmaz'ın senaristi olduğu Yeraltı dizisini de çok beğendiğini söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Fenomen diziye konuk olacak" iddiası "Fenomen diziye konuk olacak" iddiası

Kurtlar Vadisi'nin Gamze'si konuşmasında "Uraz'ı çok beğendim. Daha yeni nesil tutacak bir dizi. Şurada benim de mafya hatunu olarak benim de yer almam gerekirdi" dedi.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Paris Moda Haftası'nda! Bir bakan bir daha baktıParis Moda Haftası'nda! Bir bakan bir daha baktı
Tepki yağmıştı! Ünlü şarkıcı kocasının pis ayaklarını öpüp...Tepki yağmıştı! Ünlü şarkıcı kocasının pis ayaklarını öpüp...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Didem Taslan kurtlar vadisi Yeraltı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu

Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündeme geldi

Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündeme geldi

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.