Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı! Sosyal medya hesabından açıkladı: 3 gün tedavi görecek

Sahne performansları ve samimi açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Morgül, sosyal medya hesabından hastane odasından çektiği bir video paylaşarak tedavi altına alındığını duyurdu.

Sanatçı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“3 gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım. Çok yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor.”

Yoğun çalışma temposu ve yaşadığı derin duygusal yorgunluk nedeniyle hastaneye kaldırıldığını belirten Morgül, sevenlerinden dua ve destek istedi.