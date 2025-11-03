MAGAZİN

Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı! Sosyal medya hesabından açıkladı: 3 gün tedavi görecek

Yoğun tempo ve annesini kaybetmenin üzüntüsüyle hastanelik olan Yılmaz Morgül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istedi.

Çiğdem Sevinç

Sahne performansları ve samimi açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Morgül, sosyal medya hesabından hastane odasından çektiği bir video paylaşarak tedavi altına alındığını duyurdu.

Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı! Sosyal medya hesabından açıkladı: 3 gün tedavi görecek 1

Sanatçı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“3 gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım. Çok yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor.”

Yoğun çalışma temposu ve yaşadığı derin duygusal yorgunluk nedeniyle hastaneye kaldırıldığını belirten Morgül, sevenlerinden dua ve destek istedi.

