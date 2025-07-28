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YKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı! Çimen Gülen Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı

Muş’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası babasının çiçekle karşıladığı Çimen Gülen, sosyal medyada milyonlara ulaşan görüntülerle gündeme gelmişti. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından aldığı puan belli olan Gülen, şimdi de "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katılarak yeniden dikkatleri üzerine çekti. Peki, Çimen Gülen Kim Milyoner'den ne kadar kazandı?

YKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı! Çimen Gülen Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
Kubra Akalın

Muş’un Merkeze bağlı Bahçe köyünde yaşayan Gülşah ve Mehmet Emin Gülen çiftinin 7 çocuğundan biri olan Çimen Gülen, YKS'nin ilk oturumunun ardından babası tarafından çiçeklerle karşılanmış, duygusal anlar yaşamıştı.

Sınav sonrası kaydedilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşmıştı.

YKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı! Çimen Gülen Kim Milyoner Olmak İster e katıldı 1

Başarısını sadece YKS ile sınırlamayan genç aday, ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına da katıldı. Çimen Gülen’e destek olmak için babası Mehmet Emin Gülen de yarışmaya stüdyoda eşlik etti.

Yarışma sırasında duygusal anlar yaşanırken Mehmet Emin Gülen, şu ifadeleri kullandı:

YKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı! Çimen Gülen Kim Milyoner Olmak İster e katıldı 2

“Orayı hiç terk etmedim. Sınavdan çıkana kadar bekledim. Kızım çıktığında duygularımı anlatamam. Kazansa da kazanmasa da önemli değil. Önemli olan destek vermek. Kadınlara değer vermek gerek. Ben çobanım ama kadınların kıymetini bilirim. Bugünün kızıdır, yarının annesidir.”

YKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı! Çimen Gülen Kim Milyoner Olmak İster e katıldı 3

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yarışma programında Mehmet Emin Gülen’in sözleri stüdyoda duygusal anlara neden olurken, ünlü oyuncu Oktay Kaynarca da dayanamayıp “Allah senin gibi babaların sayısını artırsın, herkese örnek oldun” diyerek babaya sarıldı.

YKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı! Çimen Gülen Kim Milyoner Olmak İster e katıldı 4

Gülen, katıldığı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında 100 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster
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