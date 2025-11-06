MAGAZİN

Yonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Kim der ki 62 yaşında'

Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik sahne tarzıyla zaman zaman adından söz ettiriyor. Henüz yaza veda etmeyen şarkıcı şimdi de bikinili pozlarıyla dikkat çekti. Evcimik'in kareleri kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

"Bandıra Bandıra", "Abone", "Kendine Gel", "Sallayalım Dünyayı" gibi şarkılara imza atan Yonca Evcimik zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa bikinili kareleriyle adından söz ettirdi.

Yaza veda edemeyen Evcimik'in cesur pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Tekneyle denize açılan Yonca Evcimik, yeni şarkısı 'Lambada'nın çıktığını yayımladığı bikinili fotoğraflarıyla duyurdu.

Son dönemde, 1990'lı yıllarla ilgili yapılan müzik çalışmalarının revaçta olduğunu söyleyen Yonca Evcimik; "Bence 90'lar döndü ama tekrar yakalayalım diye yapmadık. Son dört - beş yıldır zaten 1990'lar konserleri yapıyoruz. 'Lambada' ile taçlandırdık" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
