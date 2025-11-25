MAGAZİN

Yonca Evcimik'in sahne tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Önü ayrı, arkası ayrı olay

Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik şimdilerde yeni çıkardığı şarkısı 'Lambada' ile adından söz ettiriyor. Önceki akşam ünlü bir mekanda sahne alan Yonca Evcimik ilginç tarzı ile sosyal medyayı salladı. Evcimik kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

"Bandıra Bandıra", "Abone", "Kendine Gel", "Sallayalım Dünyayı" gibi şarkılara imza atan Yonca Evcimik şimdilerde yeni şarkısı
'Lambada' ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Önceki akşam ünlü bir mekanda sahne alan Yonca Evcimik sahne kostümüyle sosyal medyayı salladı.

Üzerinde boya kullanılarak yapılan siyah elbisesiyle sahneye çıkan Evcimik'in geceden kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Evcimik'in ilk bakıldığında transparan sanılan kostümünün önü de arkası da ayrı ayrı olay oldu. Evcimik'in ilginç tasarımlı elbisesine sosyal medyada; 'eyvah eyvah', 'sapıttı iyice', 'arkası da önü de saçma' gibi yorumlar yapıldı.

