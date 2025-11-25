Yonca Evcimik'in sahne tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Önü ayrı, arkası ayrı olay

"Bandıra Bandıra", "Abone", "Kendine Gel", "Sallayalım Dünyayı" gibi şarkılara imza atan Yonca Evcimik şimdilerde yeni şarkısı

'Lambada' ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Önceki akşam ünlü bir mekanda sahne alan Yonca Evcimik sahne kostümüyle sosyal medyayı salladı.

Üzerinde boya kullanılarak yapılan siyah elbisesiyle sahneye çıkan Evcimik'in geceden kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Evcimik'in ilk bakıldığında transparan sanılan kostümünün önü de arkası da ayrı ayrı olay oldu. Evcimik'in ilginç tasarımlı elbisesine sosyal medyada; 'eyvah eyvah', 'sapıttı iyice', 'arkası da önü de saçma' gibi yorumlar yapıldı.