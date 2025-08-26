MAGAZİN

Yönetmen Lara Kamhi 'Evet, tam zamanı' diyerek Volkan Büyükhanlı'dan gördüğü şiddeti ifşa etti! '4 saat dövdü, boğazımı sıktı, çenem çıktı'

Sanat camiasında başlayan taciz ve şiddet ifşaları, cemiyet hayatına da sıçradı. Sosyetenin tanınmış simalarından Cefi ve Yasemin Kamhi çiftinin kızı Lara Kamhi, Bodrum’da ünlü bir otelin sahibi olan Volkan Büyükhanlı tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı. Kamhi'nin sosyal medya paylaşımları büyük ses getirdi.

Öznur Yaslı İkier

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Cefi-Yasemin Kamhi'nin yönetmen kızı Lara Kamhi, Volkan Büyükhanlı'dan şiddet gördüğünü açıkladı.

"EVET, BELKİ DE TAM ZAMANI"

19 yıl önce sevgilisi Volkan Büyükhanlı'dan şiddet gördüğünü söyleyen Kamhi, sosyal medya hesabında yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Evet belki de tam zamanı. Herkes eteğindeki taşları dökerken ya arada kaynayacak ya da ciklet olacak ama hadi benden çıksın. Yaşım 19, senelerce ablamdan ayrı kalmışım ve nihayet Türkiye'ye gelmiş fakat yaş farkımız çok, benimle vakit geçirmiyor. Şimdi evli olduğu kişi, o zaman sevgilisi. Sevgilisinin de yakın arkadaşı benden hoşlanıyor. Birlikte geçen birkaç ay içinde bu kişinin uyuşturucu bağımlılığı olduğunu öğreniyorum, ayrılıyorum."

"BOĞAZIMI SIKIP ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

"Yeminler ediyor bir daha elimi sürmeyeceğim diye, ikinci bir şans veriyorum. Derken ben bir yandan müzik yapıyor, stüdyolara gidip geliyorum. Bir gün bana birlikte çalıştığım kişi 'seni dinlemek güneşe bakmak gibiydi' diye mesaj atıyor. Bu mesaji önce o görüyor, telefonu önce kafama atıyor annemi arattırıp 'eve geldim' dedirttiriyor ve telefonumu kırıp kapıları kapayıp panjurları indirip 4 saat şiddet uyguluyor. Defalarca boğazımı sıkıp öldürmeye çalışıyor. Nasıl oluyorsa ikna ediyor ve kaçıyorum. Sonuç deforme bir surat, kırık kol, beyin travması, çıkık çene."

"AİLEM OLAY BÜYÜMESİN DİYE ŞİKÂYET ETTİRMEDİ"

"Dönemin basını yaşıma yaşadıklarıma bakmadan berbat haberler yapıyor, olayı saçma bir seviyeye taşıyıp beni taşlatıyor. Ailem daha da büyümesin diye şikayet ettirmiyor. Konu bir daha açılmıyor. Bugün bu cezasızlık sonucu bu kişi uluorta göz önünde alkış alan 'örnek insan' olarak çevresinde kabul görüyor ama en fenası ne biliyor musunuz? Bu olanları herkes biliyor. Sonrası daha da beter ama o kadarını anlatmaya bugün gücüm yok. Söz konusu kişinin de adını dahi ağzıma almıyorum."

