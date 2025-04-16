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Yürekler ağza geldi! 'Bir Kaosun Anatomisi' tanıtımında Serra Arıtürk ayağını burktu! imdadına Aytaç Şaşmaz yetişti

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Öznur Yaslı İkier

Yayın macerasına MAX adıyla devam eden Blutv’nin yerli dizisi olma özelliğini taşıyan ‘Bir Kaosun Anatomisi’ dizisinin tanıtımı dün gerçekleştirildi. Tanıtımına dizinin başrollerini Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz katıldı. Ancak basın toplantısına Arıtürk'ün konuşma yapmak için yerinden kalktığı anlarda ayağını burkması damga vurdu. Ünlü ismin imdadına rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz yetişti.

“Kaosun Anatomisi” dizisinin başrol oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk Warner Bros Discovery’nin premium dijital yayın platformu MAX'in lansman toplantısında bir araya geldiler.

Yeni projelerinin tanıtımı için gelen Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk konuşma yapmak için sahneye çıkacakken Arıtürk bir anda sendeledi ve ayağını burktu.

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Saniyeler içerisinde düşme tehlikesi yaşayan ünlü ismin imdadına rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz yetişti. Arıtürk'ün koluna giren Şaşmaz rol arkadaşına sahneye çıkması için yardımcı oldu.

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SAĞLIK EKİBİ GETİRİLDİ

Arıtürk, konuşmasını yaptıktan sonra da sahneden inmek için ve salondan çıkmak için Aytaç Şaşmaz'ın yardımını istedi.

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Serra Arıtürk için sağlık ekibi getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz Serra Arıtürk
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