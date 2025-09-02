MAGAZİN

Yüsra Geyik tatilden döner dönmez hamak yogasına başladı! Pozları dikkat çekti

Sezonu mayısta Dubai'de açan, ardından Ege ve Akdeniz sahillerinde tatil yapıp denizin güneşin tadını doya doya çıkaran Yüsra Geyik setlere dönmeye hazırlanıyor. Geyik tatil dönüşü hemen yamak yogasına da başladı.

Kubra Akalın

Arka Sokaklar, Bozkır, Aile ve Taş Kağıt Makas gibi birçok başarılı projede yer alan Yüsra Geyik son olarak Bir Gece Masalı dizisiyle ekranda yer aldı. Bir süre proje okuyan oyuncu kararını verdi.

NOW’da pazar günü yayınlanacağı konuşulan “Sahtekârkar” dizisine dahil olan güzel oyuncu sezon arasında ise bol bol tatil yaptı.

Kısa süre önce İstanbul'a dönen oyuncu hamak yogasına başladı. Önceki gün yoga sırasında verdiği pozları paylaşan Yüsra Geyik takipçilerinden beğeni aldı.

Öte yandan Geyik, Sema Ergenekon’un yazdığı, Ali Bilgin’in yöneteceği “Sahtekârkar”da “Kıvılcım” rolüne hayat verecek ve Hidayet Kutman’ın (Tamer Levent) oğlu Koral’ın sevgilisi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

